شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التسجيل في مرحلة جديدة من "مبرمجي ذكاء المستقبل".. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن فتح باب التسجيل في برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل".

ويأتي في مرحلته الرابعة لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، والمرحلة الثانوية.

التسجيل في برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل"

ويستهدف البرنامج تطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، ضمن مجموعة من المراحل تستهدف 30 ألف طالب وطالبة في المملكة.

وسينطلق البرنامج يوم الأحد 21 يناير 2024 (عن بعد)، ويُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والمرحلة الثانوية.

ويهدف البرنامج إلى تعريف طلاب التعليم العام بالذكاء الاصطناعي وتحفيز اهتمامهم به في عدة موضوعات.

تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته

وتتضمن تلك الموضوعات، مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وبرمجة السيارات الذكية وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً.

ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من سدايا ووزارة التعليم، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات زيارة هذا الرابط، وسيكون متاحا للتسجيل حتى يوم الخميس 11 يناير 2024.

ويعد أحد مبادرات "سدايا" الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.