شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليلة.. صاروخ SpaceX يطلق طائرة فضائية سرية X-37B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صاروخ SpaceX Falcon Heavy لإطلاق الطائرة الفضائية X-37B لقوة الفضاء الأمريكية اليوم بعد عدة تأخيرات، ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ من Launch Complex-39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، خلال نافذة تفتح الليلة في الساعة 3:07 صباحا.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، أعلنت شركة SpaceX عن تأجيل أولي للرحلة لمدة 24 ساعة في وقت مبكر من يوم الأحد (10 ديسمبر)، ثم قامت شركة SpaceX بإلغاء الإطلاق المخطط له يوم الإثنين (11 ديسمبر) للطائرة الفضائية X-37B بسبب مشكلة أرضية لمدة 24 ساعة على الأقل، وبعدها تم الإعلان عن موعد إطلاق جديد يوم الثلاثاء (12 ديسمبر)، ثم ستهدفت يوم الأربعاء (13 ديسمبر)، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرة أخرى بسبب "فحوصات النظام الأرضي"، إلى يوم هذا الموعد الأخير لفرصة الإطلاق التالية.

وتعد X-37B هي طائرة فضائية أطلقت العديد من المهام السرية طويلة الأمد في الفضاء، ولكن من غير الواضح سبب إطلاقها على صاروخ Falcon Heavy الأكثر ضخامة بدلاً من Falcon 9 الذي أطلقته SpaceX عليه من قبل.

قد يكون للترقية في مركبة الإطلاق علاقة بالكتلة، حيث تتميز X-37B بمساحة شحن لإيواء المعدات والتجارب، ويمكن أن تحمل حمولة مهمة ثانوية تتطلب قدرة الرفع الإضافية من Falcon Heavy.