شكرا لقرائتكم خبر عن صور| افتتاح معرض "برنامج آمن" للتوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، "معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني" أحد المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، الذي يُقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات على مدار 4 أيام بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك).

وأكد سموه أهمية برامج التوعية بالأمن السيبراني التي من شأنها الإسهام في ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، منوهاً بالجهود الوطنية الرامية إلى دعم المبادرات التنموية في المجالات كافة، سائلًا المولى أن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة -أيَّدها الله-.

الأمن السيبراني

يهدف معرض "آمن" في محطته الثالثة بالمدينة المنورة، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، واستعراض أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية.

ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية رئيسية تسهم في إثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض الجناح الأول المخصص لأولياء الأمور عددًا من الأنشطة، منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية، ويقدم جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور، فيما يختص الجناح الثاني للشباب بتقديم محاضرات توعوية وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعريف بطرق التصيّد الهاتفي.

ويضم الجناح الثالث منطقة للأطفال يتم من خلالها محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة، بينما يختص الجناح الرابع بقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى زوار المعرض.

يُذكر أن معرض برنامج "آمن" يُعد أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتدادًا للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار في منظومة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.