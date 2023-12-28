شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية.. "سدايا" تختتم معسكرات إدارة البيانات بتدريب 80 خريجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها المعسكرات التي أطلقتها في مجال إدارة البيانات في مرحلتها الثانية؛ لتدريب أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والإدارية.

وتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، تعرفوا خلالها على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة.

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الذكاء الاصطناعي

تهدف المعسكرات إلى فهم دور إدارة البيانات وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات التي خطتها حوكمة البيانات، للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويأتي إطلاق المعسكرات في إطار مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال إدارة البيانات من أجل سد الفجوة فيهما على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.