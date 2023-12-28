تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن جيل جديد من جهاز Lenovo Yoga Book 9i بشاشة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو للإعلان عن الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Yoga Book 9i المميزة بالشاشة المزدوجة.

شارك “Evan Blass” صور لجيل جديد من أجهزة Yoga Book 9i الذي يأتي بشاشة مزدوجة، وأيضاً يظهر بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة من السلسلة.

ويضم Yoga Book 9i للعام 2024 اثنان من شاشات OLED، كما يدعم الجهاز العمل بوضع الجهاز اللوحي، أو إمالة الشاشة، وأيضاً في نمط جهاز الحاسب، مع لوحة مفاتيح في الجزء السفلي واثنان من الشاشات لدعم المستخدم بميزة تعدد المهام.

كما تشير التسريبات إلى أن لينوفو تدعم الجيل التاسع من جهاز Yoga Book 9i بترقية في المعالج، حيث يضم الجهاز معالجات Intel Core Ultra من سلسلة “Meteor Lake” فئة “H”.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار كرت الشاشة Arc، كما تشير التوقعات إلى أن لينوفو ستقدم معالجة لمشكلة البرمجيات التي واجهت مستخدمي هذه الفئة من الأجهزة، ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن Yoga Book 9i Gen 9 خلال فعاليات معرض CES للعام 2024.

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