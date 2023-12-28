شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مايكروسوفت Copilot على أندرويد كتطبيق مستقل.. طريقة التنزيل والبدء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مايكروسوفت بإضافة Copilot إلى العديد من تطبيقاتها وخدماتها بما في ذلك تطبيق بينج وإيدج وSwiftkey Keyboard وحتى سكايب، ولجعل الأمور في متناول المستخدمين، أطلقت الشركة تطبيق Copilot المستقل.

كما يوحي الاسم، يوفر التطبيق الجديد إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي من مايكروسوفت للمستخدمين على أجهزتهم المحمولة.

وفي هذا الإطار، أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق Copilot على نظام أندرويد وهو متاح للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق مستقل لا يتطلب من المستخدمين تنزيل تطبيق بينج، كما لا يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول لاستخدامه.





تطبيق مايكروسوفت Copilot: الميزات المتوفرة

يقدم تطبيق Copilot مايكروسوفت مجموعة مماثلة من الميزات مثل تطبيق ChatGPT، كمل يوفر إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي AI من مايكروسوفت والذي يتم تشغيله بواسطة GPT-4 دون أي تكلفة إضافية، كذلك تعمل مايكروسوفت أيضًا على دمج أحدث إصدار من GPT-4 Turbo في Copilot في المستقبل.

من ناحية أخرى، يعد GPT-4 على تطبيق ChatGPT ميزة مدفوعة ويحتاج المستخدمون إلى الحصول على اشتراك حتى يتمكنوا من استخدام الميزات المتقدمة التي يوفرها GPT-4.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تطبيق Copilot أيضًا ميزة إنشاء الصور التي تعمل بتقنية DALL-E 3 والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور باستخدام المطالبات.





طريقة تنزيل تطبيق Copilot والبدء به

افتح متجر جوجل بلاي وابحث عن Microsoft Copilot

من نتائج البحث، اضغط على تطبيق Copilot واضغط على زر التثبيت

بمجرد التنزيل، انقر فوق الزر "فتح" في متجر بلاي أو افتح التطبيق من مشغل التطبيق

سيطلب التطبيق إذنًا تقريبيًا لتحديد الموقع، وسيوفر لك إمكانية الوصول إذا كنت ترغب في ذلك

سترى شاشة Copilot الرئيسية مع بعض الاقتراحات السريعة، وزر الميكروفون في الجزء السفلي الأوسط، وزر الدردشة الجديد على اليسار، وزر الكاميرا ولوحة المفاتيح على الجانب الأيمن.