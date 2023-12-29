شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 10 رموز تعبيرية "emoji" استخدامًا فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول كيث بروني، رئيس تحرير Emojipedia، إن قائمة الرموز التعبيرية العشرة الأوائل تظهر أن الناس بذلوا قصارى جهدهم للشعور بالإيجابية هذا العام، ووفقا لكيث، فإن الثلاثة الأوائل الأكثر استخداما هذا العام هم البكاء من الضحك، والتدحرج على الأرض ضاحكا، والقلب الأحمر، وفقاً لصحيفة "مترو".

ومن الرموز التعبيرية الجديدة التي تم الكشف عنها في عام 2023، ثبت أن الأكثر شعبية هو القلب الوردي، والوجه المهتز، والقلب الأزرق، والقلب الرمادي، ويقول كيث إنه على الرغم من ظهور الرموز التعبيرية لأول مرة في عام 2008، إلا أنها أصبحت أكثر شعبية - مما يبدد الاقتراحات بأن الجيل Z أقل اهتمامًا بها من الجيل الأكبر سناً.



رمز دموع الفرح

قال كيث، من دبلن: "كانت الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا لعام 2023 عبارة عن مجموعة مختارة من الكلاسيكيات المطلقة من لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، الرقم الأول كان وجه "دموع الفرح"، بينما الرقم الثاني كان "يتدحرج على الأرض وهو يضحك".

وجاءت عبارة "عيون القلب" في المرتبة السادسة، في حين جاءت عبارة "وجه مبتسم مع قلوب" في المرتبة العاشرة الأكثر استخدامًا.



رمز البكاء من الضحك

يعتقد كيث أن هذا المزيج الإيجابي يرجع على الأرجح إلى قضاء الأشخاص الكثير من الوقت مع الأصدقاء والعائلة، وقال إن العشرة الأوائل تشير إلى أن الناس مستمرون في التعبير عن الإيجابية بين أصدقائهم وعائلاتهم.

ونظرًا لعدد الكلاسيكيات التي احتلت المراكز العشرة الأولى هذا العام، يتوقع كيث أيضًا أن "البكاء من الضحك" سيتصدر القائمة للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وقال: "البكاء مع الضحك" سيظل في المرتبة الأولى في العام المقبل".