شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تشكك فى شركة أبل حول إجراءاتها الأمنية وحماية المستخدمين من القراصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شككت السلطات الهندية المتحالفة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في شركة أبل بشأن دقة خوارزميات التهديد الداخلي الخاصة بها، وتقوم الآن بالتحقيق في أمان أجهزتها، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

يبدو أن المسؤولين استهدفوا الشركة بعد أن حذرت الصحفيين والسياسيين المعارضين من أن المتسللين الذين ترعاهم الدولة ربما تسللوا إلى أجهزتهم في أكتوبر، وبينما تخضع شركة أبل للتدقيق بسبب إجراءاتها الأمنية في نظر الجمهور، وتقول الصحيفة إن المسؤولين الحكوميين كانوا أكثر صراحة فيما يتعلق بما يريدون خلف الأبواب المغلقة.

وبحسب ما ورد استدعوا ممثلي الشركة في الهند للضغط على شركة آبل لإيجاد طريقة لتخفيف التأثير السياسي لتحذيراتها من القرصنة، كما استدعى المسؤولون خبيرًا أمنيًا في شركة Apple لاستحضار تفسيرات بديلة للتحذيرات التي يمكنهم إخبارها للناس على الأرجح لا تشير إلى الحكومة باعتبارها الجاني المحتمل.

وكان لدى الصحفيين والسياسيين الذين نشروا تحذيرات شركة أبل على وسائل التواصل الاجتماعي شيء واحد مشترك: كانوا جميعا ينتقدون حكومة مودي، قامت منظمة العفو الدولية بفحص هاتف صحفي معين يُدعى أناند مانجنالي، والذي كان يحقق مع جوتام أداني، حليف مودي منذ فترة طويلة، ووجدت أن أحد المهاجمين قد زرع برنامج التجسس بيجاسوس على جهاز أبل الخاص به.

في حين أن شركة آبل لم تقل صراحة أن الحكومة الهندية هي المسؤولة عن الهجمات، إلا أن برنامج Pegasus ، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، يباع في الغالب للحكومات والوكالات الحكومية .

وقال تقرير الصحيفة إن الحزب السياسي الحاكم في الهند لم يؤكد أو ينفي مطلقًا استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على الصحفيين والمعارضين السياسيين، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها منتقدوه ببرنامج التجسس بيجاسوس.

وفي عام 2021، وجد تحقيق أجرته العديد من المنشورات، والذي سلط الضوء على مشروع بيجاسوس، وجود برامج تجسس على هواتف أشخاص لديهم تاريخ في معارضة وانتقاد حكومة مودى.