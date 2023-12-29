شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد على واتساب يمنع فقدان الرسائل المهمة.. طريقة تفعيل الميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق واتساب زرًا جديدًا آخر يوفر على بعض المستخدمين فقدان الرسائل المهمة، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخسارة المواعيد والمناسبات الكبيرة - خاصة في عيد الميلاد.

يتيح لك التطبيق المملوك لـ ميتا وللآخرين تثبيت الرسائل، حيث يؤدي القيام بذلك إلى إبقائهم في أعلى الدردشة حيث لا يمكنك تفويتها.

طريقة تثبيت رسالة على واتساب

لتثبيت رسالة على واتساب، تأكد من وجودك في الدردشة الصحيحة.

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تثبيتها في مجموعة أو دردشة فردية.

سيظهر شعار مما يسمح لك باختيار المدة.

يمكنك الاختيار بين 24 ساعة وسبعة أيام و30 يومًا.