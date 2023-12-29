شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح وحيل لإصلاح مشكلات اتصال Bluetooth على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعتمد في كثير من الاحيان على تقنية Bluetooth في الكثير من الأجهزة، لذا قد يكون الأمر محبطًا عندما لا تعمل أجهزتنا بشكل طبيعي، فيما يلى 5 نصائح وحيل لإصلاح مشكلات Bluetooth في Mac، وفقاً لموقع gto5mac.

سواء كان لديك جهاز Apple Silicon Mac أو كنت تواجه مشكلة مع Bluetooth على جهاز Intel، فسنوضح طرقًا متعددة لإصلاح مشكلات Bluetooth في Mac.





كيفية إصلاح مشاكل بلوتوث ماك

-تحقق مما إذا كان نظام التشغيل macOS محدثًا، وتحديث البرنامج أو تفضيلات النظام > عام > تحديث البرنامج)

-تأكد من شحن جهاز البلوتوث الخاص بك

-قم بإيقاف تشغيل جهاز Bluetooth الخاص بك ثم أعد تشغيله مرة أخرى، ويمكنك فعل الشيء نفسه باستخدام Bluetooth على جهاز Mac الخاص بك (انقر فوق أيقونة Bluetooth في شريط القائمة - أعلى يمين شاشة جهاز Mac)

-يمكنك أيضًا إلغاء إقران جهاز Bluetooth وإعادة إقرانه لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن في Bluetooth في شريط القائمة > تفضيلات/إعدادات Bluetooth > قم بالتمرير فوق جهاز > انقر فوق قطع الاتصال

أعد تشغيل جهاز Mac الخاص بك

-قم بتقريب أجهزة Mac وأجهزة Bluetooth من بعضها البعض.

-قم بإزالة الأجهزة الأخرى مثل الهواتف والكاميرات وكابلات الطاقة وما إلى ذلك التي قد تكون على مكتبك أو بالقرب منك.

-انقل بعض أجهزة WiFi إلى 5 جيجا هرتز نظرًا لأن كلاً من Bluetooth و WiFi يستخدمان 2.4 جيجا هرتز.

-انقل لوحات وصل USB/Thunderbolt بعيدًا عن أجهزة Mac وأجهزة Bluetooth (ولا تضعها أعلى جهاز Mac).

-قم بإيقاف تشغيل أجهزة USB غير المستخدمة.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة مع مشكلات البلوتوث، فيمكنك إعادة ضبط وحدة البلوتوث الخاصة بجهاز Mac:

الضغط على أيقونة Bluetooth في شريط القائمة، خيار إعادة تعيين Bluetooth في مونتيري والإصدارات الأحدث.