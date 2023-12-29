شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يختفي "وضع القيادة" في خرائط Google على نظام Android ؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض وضع Assistant Driving Mode صفحة بنمط الشاشة الرئيسية مع أعلى مساعد Google ومشغل الموسيقى وعناصر التحكم في مستوى الصوت أدناه وأزرار لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة، ويمكن الوصول إليه من "المساعد" بقول "مرحبًا Google، شغّل وضع القيادة" أو تثبيته على شاشتك الرئيسية.
وبالمقارنة، يتم الوصول إلى وضع القيادة في خرائط Google بعد بدء التنقل أثناء القيادة ويظهر كشريط أسود أسفل شاشة هاتفك، وهناك وصول سريع إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية وتطبيقات البث الأخرى، بالإضافة إلى واجهة مستخدم محسّنة للوسائط مع أهداف لمس كبيرة.
مرة أخرى في عام 2022، قالت Google إنها تركز على وضع القيادة على الخرائط ووجدت أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات، مع اختفاء هذا، قد يتم توجيه المستخدمين إلى وضع التنقل في خرائط Google فقط.
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