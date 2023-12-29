شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17.. خمس ميزات تخطط Apple لتوفيرها لإصدار عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد خريطة تطوير iPhone من Apple لعدة سنوات في المستقبل، وتعمل الشركة باستمرار مع الموردين على العديد من إصدارات iPhone المتعاقبة في وقت واحد، ولهذا السبب نتلقى أحيانًا تسريبات للميزات قبل وقت طويل من الإطلاق، لا تختلف سلسلة iPhone 17 عن غيرها، لذلك هناك فكرة عما يمكن توقعه من هاتف Apple الذكي لعام 2025، وفقاً لموقع macrumors.

إليك خمس ميزات نتوقع وصولها في الوقت المناسب لخليفتها، سلسلة iPhone 17، والتي من المحتمل أن يتم إصدارها في سبتمبر 2025





1. الأجهزة القياسية الأكبر حجمًا

ايفون 17 وايفون 17 بلس

يشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max في العام المقبل سيحصلان على أحجام شاشة أكبر، من 6.12 و6.69 بوصة إلى 6.27 و6.86 بوصة على التوالي, مع ‌iPhone‌ 17 و ‌iPhone‌ 17 Plus في عام 2025، من المتوقع أن تقدم Apple أيضًا أحجام العرض الأكبر 6.27 و 6.86 بوصة إلى طرازي ‌iPhone‌ القياسيين, ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تستخدم مجموعة iPhone 17 بأكملها نسبة عرض إلى ارتفاع أطول تبلغ 19.6:9، مما يشير إلى أن الأجهزة ستكون أطول قليلاً، وليست أعرض.





2. 120 هرتز ProMotion (العرض دائمًا)

تعتزم Apple توسيع ProMotion ليشمل نماذجها القياسية في عام 2025، مما يسمح لها بزيادة معدل التحديث إلى 120 هرتز للتمرير الأكثر سلاسة ومحتوى الفيديو عند الضرورة، والجدير بالذكر أن ProMotion سيمكن أيضًا شاشة iPhone 17 وiPhone 17 Plus من الانخفاض إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، مما يسمح بشاشة تعمل دائمًا يمكنها إظهار ساعة القفل والأدوات والإشعارات، وخلفية الشاشة حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.





3. معرف الوجه تحت الشاشة

من المتوقع أن يكون iPhone 17 Pro أول هاتف iPhone‌ يتميز بتقنية Face ID الموجودة أسفل الشاشة، ومن المحتمل أن يكون المؤشر الخارجي الوحيد لتقنية ‌Face ID‌ الموجودة أسفل الشاشة عبارة عن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الطراز المتميز الأخير من Apple الذي يتضمن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أيضاً بعد ذلك أن تتبنى شركة Apple كاميرات تحت الشاشة في طرازات "Pro" ‌iPhone‌ لعام 2027 للحصول على مظهر حقيقي "على كامل الشاشة".





4. شريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple

من المتوقع أن يتم تجهيز نماذج Apple المميزة بشريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple لأول مرة، سيسمح دعم Wi-Fi 7 للنماذج "Pro" بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، وستسمح شريحة Wi-Fi أيضًا لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل Broadcom، التي تزود Apple حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.





5. عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل

من المتوقع أن يتم تحسين عدسة Telephoto بدقة 48 ميجابكسل على أكبر جهاز متميز من Apple للاستخدام مع سماعة الرأس Vision Pro القادمة من Apple، والتي من المقرر إصدارها في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024، وتتميز طرازات iPhone 15 Pro الحالية بدقة 48 ميجابكسل رئيسية، عدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل وعدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وهذا من شأنه أن يجعل جهاز "Pro Max" لعام 2025 أول هاتف iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية يتكون بالكامل من عدسات بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعله قادرًا على التقاط المزيد من تفاصيل الصور الفوتوغرافية.