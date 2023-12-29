شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone 15 يشتكون من عدم عمل المنبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى مستخدمو أبل من أن أجهزة المنبهات الخاصة بهم كثيرًا ما تفشل في التنشيط على iPhone 15 الجديد، ويبدو أن المشكلة ترجع إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل iOS 17 تتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في منشور على Reddit، اشتكى أحد مستخدمي iPhone من أن منبهات iPhone 15 الخاصة بهم لا تنطلق في الصباح.

وسأل المستخدم: "هل واجه أي شخص آخر مشاكل مع فشل منبهاته في الانطلاق في الصباح بهذه الطريقة؟"

وأظهر أنه قام بضبط عدد من أجهزة الإنذار بفاصل زمني يتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق.لكنه كتب أن "المنبه الخاص به عند الساعة 6:45 صباحًا فقط هو الذي انطلق فعليًا، وظلت المنبهات السابقة جميعها "مضبوطة" ولكنها فشلت في إصدار صوت".

قال مستخدم Reddit آخر إن أيًا من الإنذارات لم يتكرر، لذلك لم يضبطوا أنفسهم مرة أخرى بعد مرور الوقت.

ومع ذلك، سرعان ما وجد مستخدمو iPhone الآخرون حلاً للمشكلة، واقترح أحد مستخدمي Reddit أن المشكلة كانت عبارة عن إعداد غير معروف يسمى "Attention Aware".

تتيح هذه الميزة للهاتف اكتشاف الوقت الذي ينتبه فيه المستخدم في iOS 17، قد تكون المشكلة هي أن جهاز iPhone يعتقد أنه قيد النظر، لذا لا يحتاج إلى إطلاق إنذار عالي الصوت.

على الرغم من أن هذه المشكلة قد تكون محبطة، إلا أنه من السهل جدًا حلها، للتأكد من تشغيل المنبهات، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز iPhone الخاص بك.

يمكن العثور على هذا في مكانين؛ أحدهما هو خيار Face ID & Attention والآخر موجود ضمن القسم الفرعي التحكم الصوتي في إعدادات إمكانية الوصول، بمجرد إلغاء تنشيط هذا، لن يصدق الهاتف أنه يتم النظر إليه في الصباح أو يقوم بإسكات أي منبهات أخرى.

واقترح المستخدمون أيضًا أن إيقاف تشغيل وضع الاستعداد على أحدث أجهزة iPhone يمكن أن يحل المشكلة.تعمل هذه الميزة، المضافة مع iOS 17، على تحويل هاتفك إلى شاشة ذكية أثناء الشحن.عندما يتم توصيل الهاتف وتشغيله على جانبه، ستعرض الشاشة واجهة قابلة للتخصيص تتضمن عادةً ساعة.

ومع ذلك، يشير بعض مستخدمي iPhone إلى أن هذا قد تداخل مع انطلاق المنبهات الصباحية كما هو مقرر.

لإلغاء تنشيط وضع الاستعداد، انتقل إلى الإعدادات وانتقل إلى قائمة الاستعداد، ومن هناك، يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة StandBy والتأكد من انطلاق المنبهات في الوقت المحدد.