شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. تعرف على ميزة خرائط جوجل الخاصة بمنع تشتت السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى خرائط جوجل تغييرًا كبيرًا من خلال التخلص من ميزة وضع القيادة الخاصة بها، وقد ساعدت هذه الأداة، المتوفرة على إصدار Android من التطبيق، المستخدمين على التركيز على القيادة دون تشتيت انتباههم بواسطة تطبيقات الهاتف الأخرى.

في حين أن السبب الدقيق لإزالة هذه الميزة غير واضح، تشير التقارير إلى أن جوجل تريد من الأشخاص استخدام مساعد جوجل الخاص بها بشكل أكبر بدلاً من الاعتماد على وضع القيادة.

وعثر موقع 9To5Google على سلسلتين في الإصدار 14.52 من تطبيق جوجل، مما يشير إلى احتمال إزالة "عرض" معين في فبراير 2024. ويُعتقد أن هذه السلاسل مرتبطة بوضع القيادة في خرائط Google لنظام Android.

بدلاً من وضع القيادة، يبدو أن جوجل تشجع المستخدمين على استخدام المساعد للقيام بمهام مثل الاتصال أو المراسلة أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل.

وتشير السلسلة الثانية التي تم العثور عليها إلى أنه يجب على المستخدمين الضغط على الميكروفون لاستخدام المساعد لهذه الوظائف بدلاً من الاعتماد على وضع القيادة داخل خرائط جوجل، "للاتصال أو إرسال رسائل أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل، اضغط فوق الميكروفون لاستخدام المساعد.

قد لا يكون هذا التغيير جيدًا للجميع ، ولا يحب بعض الأشخاص استخدام المساعدين الصوتيين، وإذا ارتكب المساعد خطأً أو لم يتمكن من فعل ما تريده، فقد تظل بحاجة إلى النظر إلى شاشة هاتفك على أي حال.

وإذا لم تكن قد استخدمت وضع القيادة على جوجل حتى الآن أو لا تعرف ما هي الميزة التي تدور حولها، فإن وضع القيادة في خرائط Google يشير إلى واجهة مبسطة تقلل من عوامل التشتيت أثناء التنقل، إنها في الأساس طريقة للتفاعل مع التطبيق بدون استخدام اليدين، مع التركيز على المعلومات الأساسية التي تحتاجها أثناء القيادة.

وفيما بعض ميزات وضع القيادة هي كما يلي:

1 تشغل الخريطة معظم مساحة الشاشة، وتعرض مسارك مع اتجاهات واضحة خطوة بخطوة وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي.

2 تخفي الواجهة الميزات غير الأساسية مثل القوائم والأزرار لتقليل الفوضى ومساعدتك على التركيز على القيادة.

3 يتم تنشيط وضع القيادة تلقائيًا عند بدء التنقل في خرائط Google على هاتفك.

4 يمكنك أيضًا تمكينه يدويًا من خلال الضغط على أيقونة عجلة القيادة في الركن الأيمن السفلي من التطبيق.