شكرا لقرائتكم خبر عن ببنود سرية.. جوجل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت شركة جوجل التابعة لألفابت، على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرًا.

وأرجأت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس، جلسة كان مقررًا لها الخامس من فبراير 2024، لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو جوجل والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.

وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل، ولم يُكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.

كنز من المعلومات

وقال المدعون، إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بجوجل أتاحت لها تتبع نشاطهم، حتى عندما يُفعّلون خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح جوجل كروم، أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.

وأشاروا إلى أن هذا سمح لجوجل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم، من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق، و"الأشياء المحرجة المحتملة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.