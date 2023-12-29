شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار الاتحاد الأوروبي.. اليابان تفرض قواعد جديدة على متجري تطبيقات أبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي من Apple وGoogle تمكين المطورين من نشر تطبيقات iOS الخاصة بهم خارج متجر التطبيقات ومتجر Google Play، على التوالي، ويقال إن مجموعة مماثلة من اللوائح الجديدة التي ستتطلب من الشركتين السماح بتنزيل التطبيق من خارج متاجر التطبيقات الرسمية الخاصة بهما تتم صياغتها في اليابان أيضًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Nikkei Asia، تقوم الحكومة اليابانية بإعداد قوانين ستلزم الشركات التي لديها متاجر تطبيقات بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات خارج متاجر التطبيقات الرسمية الخاصة بهم وتوفير طرق دفع بديلة.



التشريع المقرر للعام المقبل وقال التقرير إن هذه الخطوة هي "محاولة للحد من إساءة استخدام مركزهم المهيمن في السوق اليابانية".التشريع المقرر للعام المقبل وقال التقرير إنه من المتوقع إرسال التشريع إلى البرلمان العام المقبل، مضيفًا أنه "سيقيد تحركات مشغلي المنصات"، حيث قال "التشريعات المقرر إرسالها إلى البرلمان في عام 2024 من شأنها أن تقيد تحركات مشغلي المنصات لإبقاء المستخدمين في النظم البيئية الخاصة بالمشغلين وإبعاد المنافسين، مع التركيز بشكل أساسي على أربعة مجالات: متاجر التطبيقات والمدفوعات، والبحث، والمتصفحات، وأنظمة التشغيل".

وستسمح اللوائح للجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC) بفرض غرامات على الشركات لعدم التزامها بالقواعد، قد تصل الغرامات إلى 6% من الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، وسيسمح التشريع للمطورين باختيار أنظمة الدفع الخاصة بهم حتى لا يضطروا إلى دفع جزء من المبلغ لشركة Apple وGoogle.

ويقال إن شركة Apple تعمل على السماح للمستخدمين في أوروبا بتحميل التطبيقات على أجهزة iPhone في محاولة للامتثال لـ DMA الخاص بالاتحاد الأوروبي، وأظهر الإيداع الأخير الذي قدمته الشركة المصنعة لجهاز iPhone لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن الشركة تتوقع إجراء تغييرات في السياسة تتعلق بالتطبيقات التي تعمل على نظامي iOS وiPadOS.