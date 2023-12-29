شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن أقوى محرك فى العالم بسرعة 12 ألف ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت الصين "أقوى محرك تفجير دوار في العالم" يمكنه تشغيل طائرة للسفر بين القارات خلال ساعات فقط، ويمكن أن يحمل محرك تنفس الهواء الثوري الطائرة إلى ارتفاع 18.6 ميلًا ويدفعها إلى سرعة تصل إلى 16 ضعف سرعة الصوت.

وإذا أمكن، فإن الرحلات الجوية العابرة للقارات ستستغرق ساعة واحدة فقط، وسوف تستهلك وقودا أقل بكثير من المحركات النفاثة التقليدية، وفقا لتقرير thesun.

ومن شأن هذا الاكتشاف الرائد أن يوفر أيضًا إمكانية خفض التكاليف، ومع كون المحرك صغير الحجم، يمكن استخدام الحجم الحرج لنقل المزيد من الوقود والحمولة.

ويمكن أن يبدأ من السرعة الصفرية وتصل إلى عدة أضعاف سرعة الصوت، وبسرعة لا مثيل لها سيسمح هذا المحرك الثوري للجيش بالوصول إلى أهدافه في وقت سريع للغاية.

ونشر تشانج يينينج وفريقه في معهد بكين لآلات الطاقة اختراعهم في المجلة الصينية لتكنولوجيا الدفع، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتباهى فيه الصين بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت يمكنه إسقاط القاذفة الأمريكية الجديدة "غير المرئية" من طراز B-21 في محاكاة مروعة للحرب العالمية الثالثة.

وتتسابق الصين والولايات المتحدة لتطوير طائرات الجيل القادم الأفضل والأكثر فتكا، وقد تباهى كلا البلدين في السابق بتقدمهما في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ووعدت الخطة الأمريكية السرية للغاية بإحضار أسرع طائرة في العالم إلى السماء في عام 2025 بسرعات مذهلة تزيد عن 4000 ميل في الساعة.