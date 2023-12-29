شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح إطلاق صاروخ SpaceX للطائرة الفضائية X-37B بعد عدة تأخيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الطائرة الفضائية العسكرية الأمريكية X-37B أخيرًا في مهمتها السرية، حيث انطلقت على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy بنجاح من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا بعد أسابيع من التأخير.

تأخرت أول محاولتين لشركة SpaceX لإطلاق الطائرة الفضائية العسكرية السرية X-37-B في وقت سابق من هذا الشهر بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة في المعدات الأرضية.

يمثلال إطلاق الإقلاع السابع لمركبة X-37B حتى الآن، ولكنه أول رحلة لها على صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX، وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا (بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا).

كان هذا هو الإطلاق الخامس والتسعين لشركة SpaceX لعام 2023، مع الإطلاق التالي بعد ساعات قليلة لـ23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force Station القريبة.

أوقفت شركة SpaceX البث المباشر لإطلاق Falcon Heavy قبل نشر خطة الفضاء X-37B في مدارها النهائي بناءً على طلب قوة الفضاء الأمريكية.

من الواضح أن مهمة X-37B الجديدة، والمعروفة باسم OTV-7 ("مركبة الاختبار المدارية -7") وكذلك USSF-52، ستستفيد من قوة الصاروخ؛ وكتب مسؤولو القوة الفضائية في معاينة المهمة الشهر الماضي أن الأهداف الرئيسية للرحلة "تشمل تشغيل الطائرة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام في أنظمة مدارية جديدة".

يتكون Falcon Heavy من ثلاث مراحل أولى معدلة ومجمعة معًا لصاروخ Falcon 9 الذي يعد العمود الفقري لشركة SpaceX، ويحمل الداعم المركزي في هذه التشكيلة مرحلة ثانية تعلوها الحمولة.

المراحل الثلاث الأولى للمركبة الثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام، حيث عاد المعززان الخارجيان للهبوط الآمن في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، المجاورة لمركز KSC، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس للمعززين، اللذين تتضمن سيرتهما الذاتية أيضًا إطلاق مسبار الكويكبات Psyche التابع لناسا، والذي انطلق في أكتوبر الماضي.

قالت جيسي أندرسون، مديرة الإنتاج الميكانيكي والهندسة في SpaceX، في بث مباشر عبر الإنترنت: "لقد نجحنا في إنزال معززات Falcon Heavy الجانبية في منطقة الهبوط 1 ومنطقة الهبوط 2"، مضيفة "مع هذين المعززين الجانبيين، يمثل هذا الهبوط الناجح رقم 257 و258 لصاروخ مداري."

طار الداعم المركزي للمركبة الثقيلة للمرة الأولى والوحيدة اليوم؛ لقد سقطت عمدًا في المحيط الأطلسي بعد الإطلاق، بعد أن استنفدت الكثير من وقودها للعودة إلى الأرض لاستعادته وإعادة استخدامه.

يشبه X-37B مكوك الفضاء المتقاعد التابع لناسا ولكنه أصغر بكثير، يبلغ طول المركبة غير المأهولة 29 قدمًا (8.8 مترًا) فقط، ويبلغ طول جناحيها 15 قدمًا (4.6 مترًا)، على النقيض من ذلك، كان طول كل مركبة مدارية مكوكية 122 قدمًا (37 مترًا) وكان طول جناحيها أكثر من 78 قدمًا (24 مترًا).

ويُعتقد أن القوة الفضائية تمتلك مركبتين من طراز X-37B، وكلاهما من صنع شركة بوينج، وتُستخدم الطائرات الفضائية في المقام الأول كقاعدة اختبار مدارية، مما يسمح للجيش برؤية كيفية أداء الأدوات وتصرفها في البيئة الفضائية.