شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول حادث لشاحنة تسلا الجديدة Cybertruck وحجم الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مستخدم بمنصة Reddit صورتين لحادث شاحنة تسلا الجديدة Cybertruck، حيث أكدت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الوحدات استجابت لحادث سيارتين اشتمل على شاحنة تسلا تحمل ثلاثة أشخاص وسيارة أخرى.

ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، أثار حدث تسليم Cybertruck الخاص بـ Tesla تساؤلات حول التصميم وما يمكن أن يحدث عند الاصطدام بالسيارات الأخرى أو المشاة، وفى هذا الحادث تبين تعرض الأشخاص لإصابات طفيفة فقط.



حادثة الشاحنة

تشير الإصابة الوحيدة المذكورة في البيان عن الحادث إلى إصابة طفيفة مشتبه بها لسائق Cybertruck، الذي رفض النقل الطبي، ويذكر أنه لا يبدو أن سيارة تسلا كانت تعمل في وضع القيادة الذاتية.

وتظهر الصور المنشورة على موقع Reddit الأضرار الكبيرة التي لحقت بالواجهة الأمامية للسيارة الأخرى، لكن الأجزاء التي يمكننا رؤيتها من Cybertruck لا تظهر نفس الضرر على الرغم من انتشار الوسائد الهوائية ذات الستارة الجانبية.