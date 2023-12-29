معهد البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام شهر رجب 1445 هـ

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام شهر رجب 1445 هـ.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر رجـب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ووفقا لبيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وأشار البيان إلى أنه بذلك يكون يوم الجمعة 12 يناير المقبل هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13 من الشهر نفسه.

وطبقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه يتبقى على حلول شهر رمضان 2024، 75 يوما.