شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ SpaceX يحتوى على 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، حيث تم نقل المركبة الفضائية ذات النطاق العريض للإنترنت Starlink البالغ عددها 23 إلى مدار أرضي منخفض على متن صاروخ Falcon 9.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كان إطلاق Starlink (المعروف باسم 6-36) هو الإطلاق الثامن والتسعين والأخير للشركة المخطط له لهذا العام.

تشمل عمليات إطلاق SpaceX الـ 98 في عام 2023 91 عملية إطلاق لـ Falcon 9، وخمس عمليات إطلاق Falcon Heavy، وعمليات إطلاق لنظام إطلاق Starship الخاص بالشركة.

ونفذت SpaceX عدد 61 عملية إطلاق في عام 2022، 60 لصواريخ فالكون 9 وإطلاق واحد فقط من طراز فالكون هيفي، وحققت 31 عملية إطلاق في عام 2021 و26 في عام 2020، وجميعها كانت صواريخ فالكون 9.

لن تتمكن شركة SpaceX من إنهاء عام 2023 مع 100 عملية إطلاق، ومن المقرر أن تكون المهمة التالية للشركة يوم الثلاثاء (2 يناير).

سيشهد الإطلاق الأول لشركة SpaceX في عام 2024 نقل 21 مركبة فضائية أخرى من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ Falcon 9، والذي سينطلق من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا.

كان إطلاق ستارلينك الأخير هو الرحلة الثانية عشرة لهذا التعزيز في المرحلة الأولى، وفقًا لشركة SpaceX، التي حملت أيضًا بضائع CRS-24 وEutelsat HOTBIRD 13F وOneWeb 1 وSES-18 وSES-19 إلى الفضاء، بالإضافة إلى إجراء سبع مهمات سابقة لـ Starlink.

كانت كوكبة ستارلينك الضخمة تتألف من أكثر من 5200 قمرًا صناعيًا صغيرًا تشغيليًا عريض النطاق لتوفير الإنترنت في مدار أرضي منخفض اعتبارًا من نوفمبر 2023.

وتعتزم SpaceX نشر ما يصل إلى 12000 قمر صناعي لـ Starlink، وتأمل الشركة أن يُسمح لها بتوسيع هذا إلى ما يصل إلى 42000 وحدة.