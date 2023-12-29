شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مراحل اكتمال القمر ونسبة إضاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر 17 يومًا، وهو في مرحلة اكتمال القمر من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 92%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" حتى يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.

أما البدر فهو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض، وكتبت ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا هو أقرب ما نقترب منه من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله".