شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة تشبه Apple SharePlay.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح WhatsApp مؤخرًا أحدث إصدار تجريبي على نظام التشغيل iOS، ويجلب التحديث ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصوت والفيديو أثناء مكالمات الفيديو، وستكون الميزة، وفقًا لموقع WABetaInfo، متاحة للمستخدمين أثناء مكالمات الفيديو عندما تكون ميزة مشاركة الشاشة نشطة.

وهذا يعني أنه يمكن اعتبار الميزة امتدادًا لميزة مشاركة الشاشة، وإذا كنت لا تعرف، فإن ميزة مشاركة الشاشة في WhatsApp حاليًا تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى الفيديو غير المحمي مع الآخرين أثناء مكالمات الفيديو، و باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة الصوت أيضًا والاستماع إليه مع جميع المشاركين في مكالمة الفيديو.

ويتم اختبار الميزة على الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل iOS وهي متاحة حاليًا لمستخدمي TestFlight المحددين في الوقت الحالي. نتوقع أن يقوم WhatsApp بتوسيع نطاقه ليشمل منصات أخرى بالإضافة إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم قبل طرحه رسميًا في الإصدار الثابت من التطبيق.

كيف تعمل الميزة يبدو أن وظيفة ميزة مشاركة الصوت الجديدة واضحة جدًا. بمجرد قيام المستخدم بإجراء مكالمة فيديو، حيث أن الميزة لا تعمل على المكالمات الصوتية، يمكنه مشاركة شاشته مع المستخدم الآخر أو المشاركين في حالة مكالمات الفيديو الجماعية.

بعد ذلك، يمكنهم ببساطة تشغيل ملف فيديو يريدون مشاركته وسيقوم WhatsApp الآن بنقل محتوى الشاشة (كما يفعل عندما تكون مشاركة الشاشة قيد التشغيل) جنبًا إلى جنب مع الصوت، وبدأ WhatsApp مؤخرًا في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جعل WhatsApp أكثر حماية ضد الهجمات وعمليات الاحتيال. يتضمن ذلك أداة أمان جديدة تتيح للمستخدمين حظر جهات الاتصال أو الإبلاغ عنها.