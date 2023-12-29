تكنولوجيا: إنستجرام يتيح قريبًا للمستخدمين مشاركة "البروفايل" في الاستوري

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القاهرة - سامية سيد - تلقت منصة مشاركة الصور والفيديو Instagram المملوكة لشركة Meta عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة على مدار العام، وكان أكبرها إطلاق Threads وتكامله مع Instagram.

ولا يزال أمام عام 2023 بضعة أيام، وقبل ذلك، لم ينته Instagram من اختبار الميزات الجديدة للمنصة، حيث يشير تقرير جديد صادر عن Wccftech إلى أن منصة التواصل الاجتماعي تختبر القدرة على مشاركة ملف تعريف آخر على قصة Instagram الخاصة بك وكذلك دعوة المتابعين لزيارة ومتابعة ملف تعريف Instagram الذي شاركوه.

وقد تم رصد الميزة الجديدة بواسطة مطور التطبيقات Alessandro Paluzzi الذي يدعي أن المستخدمين قد يحصلون على خيار "إضافة إلى القصة" في ملفهم الشخصي والذي يتيح لهم مشاركة ملف تعريف الآخرين في قصة Instagram الخاصة بهم.



ويذكر أيضًا أنه من المفترض أن تكون الميزة واضحة حيث يمكن للمستخدمين ببساطة اختيار هذا الخيار ثم إضافة الملف الشخصي للآخرين الذين يرغبون في مشاركته كقصتهم.

وتبدو الميزة مثيرة للاهتمام، خاصة لمنشئي المحتوى وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في الترويج لصفحتهم أو منتجهم لكسب المزيد من المتابعين، وتمتد الآثار المترتبة على هذه الميزة على نطاق واسع، ولا سيما أنها تثبت أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للأشخاص المؤثرين والأفراد الذين يسعون إلى تضخيم ظهور ملفاتهم الشخصية الثانوية، وعلى سبيل المثال، سيصبح تقديم صفحة أعمال للمتابعين أمرًا سهلاً مع هذه الميزة.

وتحتوي لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها على زر "عرض الملف الشخصي" في القصة ويطلب من المستخدمين النقر عليه لزيارة الملف الشخصي المشترك، ويبدو أن تفاصيل طرح هذه الميزة بعيدة بعض الشيء حتى الآن. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى ظهوره لأول مرة في أوائل عام 2024، ربما خلال الأسابيع الافتتاحية للعام الجديد.