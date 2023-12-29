شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء ناسا يختبرون مصعد SpaceX Starship للهبوط على القمر فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبر رواد فضاء ناسا مفهوم المصعد الخاص بشركة SpaceX لمركبة الهبوط القمرية Artemis التي ستعيد البشر إلى سطح القمر في وقت مبكر من عام 2025، وفقًا لتقرير سبيس.

وتم اختيار SpaceX لبناء المركبة الفضائية التي ستستخدمها ناسا في مهام برنامج Artemis المستقبلية إلى القمر، وسيحمل نظام الهبوط البشري Starship (HLS) الخاص بالشركة رائدي فضاء من المركبة الفضائية أوريون في مدار القمر إلى سطح القمر، ليكون بمثابة موطن للطاقم طوال مدة إقامتهم على القمر لمدة أسبوع واحد ثم يعيدهم إلى أوريون، وسيحدث هذا في وقت لاحق من هذا العقد إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وتم مؤخرًا اختبار نموذج بالحجم الطبيعي لمصعد مركبة الهبوط، والذي سيتم استخدامه لنقل المعدات والطاقم من المركبة الفضائية إلى سطح القمر، من قبل رائدي فضاء ناسا نيكول مان ودوج "ويلز" ويلوك، وأجرى الثنائي الاختبار بينما كانا يرتديان بدلات فضائية لمحاكاة قيود الحركة والعمل في البيئة القمرية، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي ناسا.

وقال مسئولو ناسا في البيان: "لقد سمح الاختبار لرواد الفضاء بالتفاعل مع تصميم يشبه الطيران لنظام المصعد، ليكون بمثابة عرض وظيفي للأجهزة ويوفر الفرصة لتلقي تعليقات قيمة من منظور الطاقم".

ويحتوي المصعد النموذجي على قسم سلة واسع النطاق مع مجموعات ميكانيكية عاملة وواجهات الطاقم التي خضعت للاختبار ، وأجرى مان وويلوك اختبارات على أدوات التحكم والعمليات في المصعد أثناء تحرك السلة على طول نظام السكك الحديدية الرأسية.

وتم جمع الملاحظات حول المساحة المتاحة للشحنات، ونشر المنحدر للتحرك داخل وخارج سلة المصعد، واستخدام أدوات التحكم المختلفة، مثل مزالج البوابة.

وتهدف مهمة أرتميس 3 التابعة لناسا إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو ، ومن المقرر مبدئيًا أن تنطلق المهمة في ديسمبر 2025، لكن قد يتم تأجيلها حتى عام 2027 ، ويرجع ذلك إلى التحديات في تطوير وتصميم مركبة HLS الخاصة بشركة SpaceX (حيث لم تصل Starship بعد إلى الفضاء على الرغم من محاولتي الإطلاق) والبدلات الفضائية التي تطورها شركة Axiom Space.

ومن المقرر أن تطير مهمة مأهولة تضم أربعة رواد فضاء حول القمر في أواخر عام 2024، على الأقل حتى الآن، وستشمل مهمة Artemis 2 التابعة لناسا ثلاثة رواد فضاء من ناسا ورائد فضاء من وكالة الفضاء الكندية ، وستكون هذه المهمة الأولى لاختبار المركبة الفضائية أوريون وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي مع البشر على متنها.

وطارت مهمة Artemis 1 غير المأهولة بنفس المركبة الفضائية حول القمر في عام 2022 بعد الإطلاق على SLS.