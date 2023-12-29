شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من سكان ألمانيا يستخدمون شبكة الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستطيع أكثر من 95% من سكان ألمانيا استخدام شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس (جي5).

ومع توافر شبكة الجيل الخامس السريعة، يزيد أيضا حجم البيانات المنقولة.

شبكة الجيل الخامس في ألمانيا

ويأتي هذا بحسب الإحصائية السنوية لمشغلي الشبكات "دويتشه تليكوم" و"تليفونيكا" و"فودافون"، والتي تم نشرها اليوم الجمعة.

و حافظت تليفونيكا (أو2) على مكانتها الرائدة في ذلك حيث نقلت شبكة (أو2) 4.3 مليار جيجابايت من البيانات في الفترة بين كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.

فيما نقلت تليكوم في العام الحالي نحو 2.7 مليار جيجابايت بتراجع بنسبة نحو 10% مقارنة بالعام الماضي.

ووصل حجم البيانات، التي نقلتها شبكة فودافون في العام الحالي أكثر من 2.4 مليار جيجابايت بارتفاع بنسبة 34% مقارنة بعام 2022.

مميزات شبكة الجيل الخامس

تعد شبكة الجيل الخامس أسرع من الجيلين السابقين للشبكة (إل تي إي، و يو إم تي إس)، وتتميز هذه الشبكة بزمن انتقال ضئيل في الشبكة.

وتتيح استجابة أسرع عند الدخول على المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وهي خاصية ذات أهمية على سبيل المثال في الألعاب على الإنترنت.

كما تتيح شبكة الجيل الخامس أيضا توصيل عدد أكبر من الأجهزة في آن واحد.