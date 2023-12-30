شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعد الصين للتنافس مع إيلون ماسك فى مجال الإنترنت الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Starlink التابعة لإيلون ماسك على توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في عدد لا بأس به من البلدان، والآن، تستعد الصين لمنافسة ستارلينك من خلال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها.

وفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post، بدأ إنتاج ثاني مجموعة ضخمة من الأقمار الصناعية المنخفضة الأرض في الصين، والتي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، في شنغهاي يوم الأربعاء، وتعكس هذه المبادرة التزام الصين باستكشاف الفرص في صناعة تكنولوجيا الفضاء، وتكثيف المنافسة مع ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

ويقع مصنع الإنتاج الرقمي داخل قاعدة G60 Starlink الصناعية، بدعم من حكومة بلدية شنغهاي، وقد حقق إنجازًا بارزًا من خلال إنتاج أول قمر صناعي تجاري له يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته السلطات في منطقة سونغجيانغ.

ووفقًا للتقرير، يهدف المصنع إلى إطلاق وتشغيل ما لا يقل عن 108 أقمار صناعية للخدمات التجارية الأولية بحلول عام 2024، وتتمثل الفكرة في إنشاء سلسلة صناعية شاملة قادرة على المنافسة العالمية بحلول عام 2027، على النحو المبين من قبل حكومة المنطقة.

وتتوقع شركة Shanghai Gesi Aerospace Technology، وهي كيان مملوك للدولة تم تشكيله في عام 2022 لإدارة مصنع G60 Starlink، أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 300 قمر صناعي، وأشار المدير العام تساو جين إلى أن قدرات الإنتاج الضخم ستقلل بشكل كبير من وقت إنتاج الأقمار الصناعية من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا إلى يوم ونصف فقط، وفقًا للتقرير، ومع ذلك، فإن وتيرة الإنتاج هذه متخلفة عن Starlink من SpaceX، التي تنتج ستة أقمار صناعية يوميًا.

وكثفت الصين جهودها استراتيجيا لتنمية سوق الأقمار الصناعية التجارية، معترفة بدورها المحوري في التكنولوجيا الحدودية وسط المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة، ويمثل مشروع G60 Starlink، الذي يضم 12000 قمر صناعي، وشبكة Guo Wang الوطنية، التي تضم 13000 قمر صناعي قيد الإنشاء، بشكل جماعي استجابة الصين لـ Starlink الخاص بإيلون ماسك.

وتشير توقعات شركة تشاينا فورتشن للأوراق المالية إلى أن صناعة معلومات الفضاء الجوي في الصين من المتوقع أن تصل إلى 44.69 مليار يوان (6.26 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، ارتفاعًا من 29.3 مليار يوان في عام 2021.

وتكشف الأبحاث أيضًا أن صناعة معلومات الفضاء الجوي تستحوذ على حصة 73٪ من السوق العالمية،وأشار التقرير إلى أن سوق الفضاء التجاري ستبلغ قيمته حوالي 384 مليار دولار أمريكي في عام 2022.