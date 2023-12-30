شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مش هيعمل أى حاجة".. كيف سيربح "ستيف بالمر" رئيس مايكروسوفت السابق مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يسعى معظمهم للحصول على رواتبهم، من المقرر أن يحصل ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، على مليار دولار في عام 2024، حيث يمتلك بالمر، وهو سادس أغنى شخص في العالم، أسهم مايكروسوفت وتأتي هذه الأرباح المفاجئة بفضل أحدث استثمارات عملاق التكنولوجيا.

وعززت مايكروسوفت توزيع أرباحها الفصلية إلى 75 سنتا للسهم، أو 3 دولارات للسهم سنويا، وسيحصل بالمر، الذي تبلغ حصته 4٪ (333.2 مليون سهم اعتبارًا من عام 2014)، على ما يقرب من مليار دولار من الأرباح في العام المقبل.

وقد تألق سجل توزيعات أرباح الشركة المصنعة لنظام Windows منذ عام 2003، مما يجعل التخفيض غير مرجح، ومع ذلك، سيحصل العم سام على حصة كبيرة من شيك بالمر، ونظراً لدخله الضخم، يواجه بالمر ضريبة بنسبة 20% على أرباح الأسهم، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 200 مليون دولار تذهب مباشرة إلى الحكومة.

وقد تكون هذه "أخبارًا جيدة" للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، و مع التزام Microsoft بتوزيعات الأرباح والسوق الأوسع المليء بالمدفوعات الرائعة، قد يكون عام 2024 هو العام الذي يمكنك فيه الحصول على شريحة من كعكة الأرباح.

بالمر بين أغنى شخص في العالم وزادت ثروة بالمر بما يقدر بنحو 29 مليار دولار هذا العام إلى نحو 115 مليار دولار، وهذا أقل ببضعة مليارات من رئيسه السابق بيل جيتس الذي كان في المركز الرابع بثروة قدرها 121 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات في أكتوبر.

انضم بالمر إلى مايكروسوفت في عام 1980 كمساعد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، و أصبح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في عام 2000 واستقال في عام 2014، ودفعت مايكروسوفت 2.79 دولارًا للسهم الواحد من الأرباح هذا العام، مما أدى إلى دفع سنوي يبلغ حوالي 930 مليون دولار إلى بالمر، اعتمادًا على ملكيته.