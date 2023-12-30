شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق الصاروخ اليابانى H3 للمرة الثانية فى فبراير 2024 بعد فشل تفجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود نظام الصواريخ H3 التابع لوكالة الفضاء اليابانية إلى منصة الإطلاق في أوائل عام 2024 بعد فشل كبير هذا العام، وفقا لتقرير سبيس.

وقال التقرير، سيتم إطلاق H3 من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في 14 فبراير 2024، حسبما قال المسؤولون في بيان .

وتبدأ نافذة الإطلاق الرئيسية بين الساعة 7:22 مساءً و11:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 فبراير والمهمة المعينة H3 اختبار الرحلة 2 (H3TF2) ستستمر من 15 فبراير وحتى نهاية مارس.

كما سيتم اتخاذ قرار إطلاق H3 بعد عام من الرحلة الافتتاحية الفاشلة لـ H3، التي طورتها شركة Mitsubishi Heavy Industries (MHI)، في 7 مارس 2023، وسيحمل الإطلاق الجديد وحدة عرض طيران تسمى Vehicle Evaluation Payload-4، إلى جانب قمرين صناعيين صغيرين يُعرفان باسم CE-SAT-IE وTIRSAT.

ويبلغ ارتفاع الصاروخ H3 187 قدمًا أو 207 قدمًا (57 أو 63 مترًا)، اعتمادًا على كيفية تكوينه عند الإطلاق، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

نظام الإطلاق قادر على نقل أكثر من أربعة أطنان من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس بطول 310 ميل (500 كيلومتر)، مما يعني أن ظروف الإضاءة متسقة أسفل المركبة الفضائية.

ويمكن للصاروخ أيضًا إرسال ما يزيد عن 6.5 طن إلى مدار نقل ثابت بالنسبة للأرض، وهو نوع المدارات التي تستخدمها الأقمار الصناعية للانتقال إلى مدار متزامن مع الأرض فوق خط استواء الأرض. (تسمح المدارات المتزامنة مع الأرض للأقمار الصناعية بالتحديق باستمرار في نقطة واحدة من سطح الأرض.