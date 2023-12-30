شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح عطل شاشة لمس آيفون فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من مستخدمي هاتف آيفون تعطل الشاشة التى تعمل باللمس فى أيديهم فجأة، دون سابق إنذار، وأحيانًا كثيرة لا يعتقد أن يكون هناك عطل داخل الجهاز، ويحتاج فقط إلى خطوات بسيطة لعودته مرة أخرى للعمل بسلاسة، وفقت لتقرير ديجيتال تريند.

وقال التقرير، إن شاشة لمس هاتف أيفون التى تتعطل أحيانًا ولا تعمل لا تشير دائمًا إلى وجود عطل في الأجهزة في أغلب الأحيان، يكون ذلك في الواقع نتيجة لخلل في البرنامج، وهناك بعض الإصلاحات البسيطة التي يمكنك تجربتها لتشغيله مرة أخرى بنفسك، وأحيانًا في مدة لا تزيد عن دقيقتين ومنها :

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الجانب الأيمن وأي من أزرار الصوت حتى يظهر عنصر التحكم "Slide to power off"، إذا كنت تستخدم هاتف iPhone قديمًا، مثل الجيل الأول من iPhone SE (2016) أو iPhone 5s أو طراز أقدم، فسيكون هذا الزر في الأعلى بدلاً من الجانب.

الخطوة 2: اسحب شريط التمرير من اليسار إلى اليمين.

الخطوة 3: انتظر 30 ثانية على الأقل حتى يتم إيقاف تشغيل جهازك بالكامل.

الخطوة 4: اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الجانب الأيمن من جهاز iPhone الخاص بك حتى يظهر شعار Apple.

الخطوة 5: سيتم تشغيل جهازك والعودة إلى شاشة القفل بعد بضع ثوانٍ.

الخطوة 6: اعتمادًا على طراز جهاز iPhone الخاص بك، اسحب لأعلى أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية الأمامي وأدخل رمز المرور الخاص بك لفتح جهازك.