شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام محرك بحث جوجل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام من التكرارات والبرامج المختلفة الواعدة بتقديم الأفضل في الفن المولد بالذكاء الاصطناعي، ربما تكون أسهل طريقة للوصول إلى تحفة تحويل النص إلى صورة هى البحث عنها عبر جوجل.

وأصبح مركز Labs AI التجريبي للعلامة التجارية متاحًا منذ الربيع، وتتيح لك إحدى أحدث ميزاته إدخال استعلام لإنشاء صورة AI مباشرة في بحث جوجل ونشر هذه الصورة في النتائج، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ويتيح لك تمكين تجربة البحث التوليدية (SGE) من جوجل قبول النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في بحثك وفي الصفحات أثناء التصفح.

كما يعد إعداد الميزة أمرًا بسيطًا ويمكن إجراؤه على متصفح جوجل كروم على سطح المكتب أو تطبيق جوجل على الهاتف المحمول.

وفيما يلى اتبع هذه الخطوات السهلة لبدء إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرةً من بحث Google.

1 قم بزيارة موقع Labs على الويب التابع لجوجل

2 قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بحث جوجل واضغط فوق البدء.

3 حدد SGE، الذكاء الاصطناعي التوليدي في مفتاح البحث.

ومن المحتمل أن يتم تمكين هذا الخيار افتراضيًا إذا كنت بحاجة إلى تثبيت متصفح Google Chrome أو تطبيق Google، ومع ذلك لديك دائمًا خيار إيقاف تشغيل الميزة عندما لا تكون مهتمًا بالمشاركة في تجربة الذكاء الاصطناعي.

ولاستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما عليك سوى كتابة استفسارك في مربع البحث على جوجل دوت كوم أو في مربع البحث أعلى المتصفح.