شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إرسال رسائل يمكنها الاختفاء تلقائيًا فى تطبيق Google Messages والان مع تفاصيل الخبر
- افتح محادثة
قم بتشغيل تطبيق Google Messages وانقر على المحادثة التي تريد إرسال رسالة تختفي فيها.
- اضغط على أيقونة "+"
في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الدردشة، حدد موقع أيقونة "+" وانقر عليها.
- حدد "تشغيل الرسائل المختفية
من الخيارات التي تظهر، اختر "تشغيل الرسائل المختفية".
اختر مدة رسالتك
حدد المدة التي تريد أن تظل فيها الرسالة مرئية قبل أن تختفي:
- قم بتأليف وإرسال رسالتك:
اكتب رسالتك كالمعتاد.
اضغط على زر "إرسال".
شاهده يختفي
ستظهر الرسالة بشكل طبيعي في الدردشة، ولكن ستشاهد أنت والمستلم مؤقتًا يشير إلى وقت اختفائها.
بمجرد انتهاء الوقت، ستختفي الرسالة تلقائيًا من كلا الجهازين، دون ترك أي أثر (ما لم يلتقط شخص ما لقطة شاشة).نصائح إضافية
لإيقاف تشغيل الرسائل المختفية في إحدى المحادثات، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات واختيار "إيقاف تشغيل الرسائل المختفية".
يمكنك أيضًا تعيين الرسائل المختفية كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > الرسائل المختفية.
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