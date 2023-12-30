شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إرسال رسائل يمكنها الاختفاء تلقائيًا فى تطبيق Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تمنيت يومًا أن تتمكن من إرسال رسالة سرية تختفي بعد قراءتها؟ حسنًا، تقدم Google Messages الخدعة السحرية من خلال ميزة الرسائل المختفية، إليك كيفية تفعيل الرسائل المختفية في Google Messages:

- افتح محادثة

قم بتشغيل تطبيق Google Messages وانقر على المحادثة التي تريد إرسال رسالة تختفي فيها.

في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الدردشة، حدد موقع أيقونة "+" وانقر عليها.

- حدد "تشغيل الرسائل المختفية

من الخيارات التي تظهر، اختر "تشغيل الرسائل المختفية".

اختر مدة رسالتك

حدد المدة التي تريد أن تظل فيها الرسالة مرئية قبل أن تختفي:

اكتب رسالتك كالمعتاد.

اضغط على زر "إرسال".

شاهده يختفي

ستظهر الرسالة بشكل طبيعي في الدردشة، ولكن ستشاهد أنت والمستلم مؤقتًا يشير إلى وقت اختفائها.

بمجرد انتهاء الوقت، ستختفي الرسالة تلقائيًا من كلا الجهازين، دون ترك أي أثر (ما لم يلتقط شخص ما لقطة شاشة).

لإيقاف تشغيل الرسائل المختفية في إحدى المحادثات، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات واختيار "إيقاف تشغيل الرسائل المختفية".

يمكنك أيضًا تعيين الرسائل المختفية كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > الرسائل المختفية.