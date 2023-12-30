تكنولوجيا: هاتف Honor X50 Pro ينطلق رسمياً برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor X50 Pro بشكل رسمي مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Honor X50 Pro بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1200 في 2652 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتعتيم 1920 Hz PWM.

أيضاً تدعم الشاشة عمق ألوان 10بت، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتتميز الشاشة بتقنية LTPO بمعدل تحديث متغير من 60 Hz و120 Hz.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز X50 Pro بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، وحجم مستشعر 1/1.67، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم Honor X50 Pro بطارية بقدرة 5800 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان الأخضر والأسود، ونظام تشغيل Android 13، وواجهة MagicOS 7.2، على أن يتوفر الهاتف بسعر 395 دولار.

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