شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل سرعات الإنترنت بين الدول الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن سرعات الإنترنت في أوروبا، حيث اختبر باحثون المدة التي يستغرقها تحميل صفحة ويب على الهاتف المحمول أو سطح المكتب في 30 دولة أوروبية، ووجد الخبراء أن السويد تتصدر القائمة فيما يتعلق بسرعات الإنترنت على سطح المكتب والهاتف المحمول.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول سام وايت، المدير التنفيذي للمحتوى الرقمي، إن الدراسة حللت متوسط سرعة تحميل صفحة الويب عبر كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة لكل بلد في أوروبا، وذلك باستخدام الرقم الخاص بالمدة التي سيستغرقها تحميل الصفحة لمدة عام.

وباستخدام هذه الطريقة، وجدت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق لتحميل صفحة ويب في أوروبا هو 5.17 ثانية على سطح المكتب و8.78 ثانية على الهاتف المحمول.

بالنسبة لأوقات التحميل على سطح المكتب، تعد السويد هي الأسرع، حيث يستغرق تحميل الصفحة 3.74 ثانية فقط، تليها فنلندا بزمن قدره 3.84 ثانية، بينما تتعادل الدنمارك ولاتفيا في المركز الثالث بزمن تحميل قدره 4 ثوانٍ.

يستغرق تحميل الصفحة على الهاتف المحمول وقتًا أطول بكثير مما يستغرقه على سطح المكتب بحوالى 3.6 ثانية أطول في المتوسط.

وقال وايت: "هناك عدة أسباب لذلك، في حين أن متصفحات سطح المكتب قادرة على التعامل مع ملفات الوسائط والصور، فإن ذلك غالبًا ما يسبب صعوبة في متصفحات الهاتف المحمول بسبب الحجم الكبير لهذه الملفات".

وأضاف وايت، "يمكن أن تكون الأجهزة المحمولة أيضًا بطيئة في تحميل صفحات الإنترنت إذا كان الاتصال ضعيفًا في المنطقة أو إذا كان لدى المستخدم عدد كبير من علامات تبويب تصفح الويب أو حتى التطبيقات الأخرى المفتوحة."

ومع ذلك، حتى مع السرعات الأبطأ مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، لا تزال السويد تتمتع بأسرع سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول حيث يتم تحميل الصفحة في 7.48 ثانية.