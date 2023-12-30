تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق سلسلة Oppo Reno11 للأسواق العالمية في 11 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo سلسلة Oppo Reno11 في السوق الصيني خلال شهر نوفمبر الماضي، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن خطط Oppo لإطلاق الهواتف للأسواق العالمية في 11 من يناير.

تتضمن سلسلة هواتف Oppo Reno11 الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر حساب Ishan Agarwal على منصة X لتؤكد خطط Oppo لإطلاق هذه الإصدارات للأسواق العالمية خلال الشهر المقبل.

وتدعم Oppo النموذج الخاص بالأسواق العالمية من Reno11 برقاقة معالج Dimensity 1080، كما يتضمن بعض التغييرات في الكاميرة، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

من جانب أخر يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Reno11 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200 أو Snapdragon 8+ Gen 1، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً يضم كلا الهاتفين كاميرة telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل على غرار الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني.

يذكر أن هاتف Reno11 يتميز بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 8200، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، وأيضاً كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4800 mAh.

كما يأتي نموذج السوق الصيني من هاتف Reno11 Pro بحجم شاشة 6.74 إنش، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم بطارية بقدرة 4700 mAh.

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