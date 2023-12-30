شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح الموظفين فى عام 2023.. كيف خفضت خدمات البث نفقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت خدمات البث والتسجيلات الصوتية القوى العاملة من خلال تسريح العديد من الموظفين، حيث تقلصت الصناعة بنسبة 26٪ بعد أن أدت الإضرابات إلى تسريع انكماش التوظيف الذي كان جاريًا بالفعل منذ ذروته في عام 2022، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها كلية أوتيس للفنون والتصميم، وهي الأولى في سلسلة مع تقرير كلية أوتيس حول الاقتصاد الإبداعي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، شهد الممثلون والكتاب معظم الانخفاض في الوظائف، إلى جانب مشغلي الكاميرات والمحررين والأدوار الأخرى مثل فنيي البث، وفقًا للدراسة.

أعلنت Spotify في أوائل ديسمبر أنها ستخفض 17% من قوتها العاملة وسط ضغوط، وذلك على الرغم من نمو الإيرادات في عام 2023، ليس هناك ما يضمن أن الشركات قد انتهت من التخفيض، فهو عملية مستمرة.

فيما ارتفع سعر سهم ديزني بعد مكالمة أرباح شهر نوفمبر حيث رفع الرئيس التنفيذي بوب إيجر هدفه لخفض التكاليف إلى 7.5 مليار دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم المزيد من الاندماج بين شركات الإعلام القديمة وشركات الإنتاج المستقلة، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان خفض الوظائف.

أمازون: أكتوبر

أفادت شركة أمازون بتسريح أقل من 1% من موظفي الاتصالات العالميين لديها، والذين شملوا أدوارًا في Amazon Studios وPrime Video وMusic، وعلى مستوى الشركة، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن تخفيضات قدرها 27000 وظيفة في العام الماضي.

نيتفليكس: نوفمبر

لم تكن شركة البث الرائدة محصنة ضد عمليات تسريح العمال، وكان آخرها قطع وظائف لعدد من المديرين التنفيذيين للدراما والصفقات الشاملة في نوفمبر، حسبما أفاد موقع Deadline، بعد تقليص قسم الرسوم المتحركة وإعادة هيكلة قسم الأعمال، مما أدى إلى رحيل كبار المحامين، وقطعت شركة البث وظائف حوالي 450 شخصًا في عام 2022 بعد تعثر نمو الاشتراكات في وقت مبكر من ذلك العام.

Spotify: ديسمبر

ستقوم شركة Spotify العملاقة لبث الموسيقى بتخفيض عدد موظفيها بنسبة 17% تقريبًا، حيث تسعى قيادة الشركة إلى ضمان أن تكون العلامة التجارية الإعلامية "بالحجم المناسب لمواجهة التحديات المقبلة"، وفقًا لإعلان نُشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني.

اعترف الرئيس التنفيذي دانييل إيك في المنشور بأن القرار سيكون "مؤلماً للغاية لفريقنا" وألقى باللوم على العوامل الكلية في القرار المؤلم الذي سيؤثر على "العديد من الأشخاص الأذكياء والموهوبين الذين يعملون بجد".

أعلنت Spotify في أحدث إفصاحاتها المالية عن إيرادات تزيد عن 3.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.04 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني من العام الماضي، ومنذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 9.6 مليار دولار تقريبًا، ارتفاعًا من حوالي 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.