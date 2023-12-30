شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات جديدة طرحتها جوجل لخدمة Gmail خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة Google من حيث ميزات الذكاء الاصطناعي. Gmail لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به في شكل Help Me Write، تقترح هذه الميزة الجديدة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، مسودات بناءً على سياق مستلم بريدك الإلكتروني وسطر الموضوع. يمكنك اختيار نغمة الرد وطوله، مما يجعله مثاليًا لرسائل البريد الإلكتروني السريعة والمهنية.
أصبح تعدد المهام على الأجهزة اللوحية في عام 2023 أسهل. يتيح لك Gmail لأجهزة Android اللوحية الآن فتح الروابط والمرفقات مباشرة بجوار محتوى بريدك الإلكتروني في الوضع الأفقي، ويؤدي عرض الشاشة المقسمة هذا إلى إلغاء الحاجة إلى التبديل المستمر بين علامات التبويب، مما يعزز الكفاءة ويحافظ على تدفق بريدك الإلكتروني دون انقطاع.
تلقى الأمان المدمج في Gmail ترقية كبيرة في أكتوبر، والآن، فهو يوفر حماية أقوى ضد محاولات التصيد الأكثر تعقيدًا، تؤدي الإجراءات الحساسة مثل إرسال الأموال أو تنزيل المرفقات إلى ظهور مطالبات تحذيرية إضافية، مما يمنحك وقتًا إضافيًا للتحقق مرة أخرى من شرعية المرسل.
حصلت خدمة Google Chat المدمجة في Gmail على تحديث ممتع ومعبّر، يمكنك الآن الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، مما يضيف لمسة شخصية وتعليقات فورية إلى محادثاتك عبر الإنترنت.
أصبح البريد الهام في Gmail، الذي يفصل رسائل البريد الإلكتروني المهمة عن الضوضاء، أكثر ذكاءً في عام 2023. وهو يتعلم الآن من أنماط القراءة والتفاعل لديك، ويضبط تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى قسم الأولوية لديك، مما يضمن عدم تفويت ما يهم حقًا.
كانت هذه بعض الميزات الرئيسية التي حصل عليها Gmail. في عام 2024، توقع وصول المزيد من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وخدمات Google، بما في ذلك Gmail.
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