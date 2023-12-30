شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات جديدة طرحتها جوجل لخدمة Gmail خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Gmail، خدمة البريد الإلكتروني من جوجل، يستخدمها ملايين الأشخاص يوميًا، وقد شهد عام 2023 وصول عدد كبير من الميزات الجديدة إلى Gmail، وكانت هذه الميزات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتعزيز الأمان ولديها اندفاعة من الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي خمس ميزات جديدة حصل عليها Gmail في عام 2023:

ساعدني في الكتابة لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة Google من حيث ميزات الذكاء الاصطناعي. Gmail لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به في شكل Help Me Write، تقترح هذه الميزة الجديدة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، مسودات بناءً على سياق مستلم بريدك الإلكتروني وسطر الموضوع. يمكنك اختيار نغمة الرد وطوله، مما يجعله مثاليًا لرسائل البريد الإلكتروني السريعة والمهنية.

عرض جنبًا إلى جنب على الأجهزة اللوحية أصبح تعدد المهام على الأجهزة اللوحية في عام 2023 أسهل. يتيح لك Gmail لأجهزة Android اللوحية الآن فتح الروابط والمرفقات مباشرة بجوار محتوى بريدك الإلكتروني في الوضع الأفقي، ويؤدي عرض الشاشة المقسمة هذا إلى إلغاء الحاجة إلى التبديل المستمر بين علامات التبويب، مما يعزز الكفاءة ويحافظ على تدفق بريدك الإلكتروني دون انقطاع.

حماية أقوى من التصيد تلقى الأمان المدمج في Gmail ترقية كبيرة في أكتوبر، والآن، فهو يوفر حماية أقوى ضد محاولات التصيد الأكثر تعقيدًا، تؤدي الإجراءات الحساسة مثل إرسال الأموال أو تنزيل المرفقات إلى ظهور مطالبات تحذيرية إضافية، مما يمنحك وقتًا إضافيًا للتحقق مرة أخرى من شرعية المرسل.

تفاعلات الرموز التعبيرية في Google Chat حصلت خدمة Google Chat المدمجة في Gmail على تحديث ممتع ومعبّر، يمكنك الآن الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، مما يضيف لمسة شخصية وتعليقات فورية إلى محادثاتك عبر الإنترنت.

تحسينات البريد الوارد ذات الأولوية أصبح البريد الهام في Gmail، الذي يفصل رسائل البريد الإلكتروني المهمة عن الضوضاء، أكثر ذكاءً في عام 2023. وهو يتعلم الآن من أنماط القراءة والتفاعل لديك، ويضبط تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى قسم الأولوية لديك، مما يضمن عدم تفويت ما يهم حقًا.

كانت هذه بعض الميزات الرئيسية التي حصل عليها Gmail. في عام 2024، توقع وصول المزيد من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وخدمات Google، بما في ذلك Gmail.