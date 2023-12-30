تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S24 بآداة تحاكي “Magic Eraser”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S24 بآداة تحاكي “Magic Eraser” التي قدمت في Pixel 8.

تعزز العملاق الكوري الجيل القادم من هواتف Galaxy S24 بتقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في سلسلة Galaxy S24.

وتؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم ميزة جديدة لتعديل الصور تحاكي آداة الممحاة “Magic Eraser” التي قدمت في سلسلة Pixel 8.

كما أوضحت التسريبات المصورة التي نشرت عبر حساب @MysteryLupin على منصة X عدد من المميزات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي التي تقدم من سامسونج في سلسلة Galaxy S24، والتي تشمل ميزة الترجمة المباشرة والتي يمكن أن تدعم ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي.

أيضاً تتضمن المميزات “Nightography Zoom” التي تعزز جودة الصور عند التكبير في الإضاءة المنخفضة، على أن تدعم هذه الميزة كاميرة telephoto.

كما تعزز سامسونج الكاميرة الرئيسية في إصدار Ultra بميزة خاصة لدفع أعلى جودة في الصور، أيضاً تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي ميزة تحسين سطوع الشاشة ومساحة العرض في إصدار Galaxy S24 Ultra.

وتعد ميزة تحرير الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي من أهم المميزات المقدمة في الجيل القادم من هواتف سامسونج، والتي تتطلب الإتصال بالإنترنت وتدعم المستخدم بملء المساحات الفارغة في الصورة، وتحاكي ميزة “Magic Eraser” التي قدمت في هواتف Pixel 8.

المصدر

اعلان





