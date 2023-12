تكنولوجيا: تكريما لوالده الراحل.. شاب يستخدم الذكاء الاصطناعى فى هدية والدته بعيد الميلاد

القاهرة - سامية سيد - استخدم رجل من ولاية ميسورى الذكاء الاصطناعى لإعادة إنشاء صوت والده الراحل لتقديمه كهدية عيد ميلاد مؤثرة لوالدته، وشارك منشئ المحتوى فيليب ويليت اللحظة التى فتحت فيها والدته العرض على تيك توك، وبعد ذلك قال إنهما أمسكا ببعضهما وبكيا لعدة دقائق.

توفى والد ويليت الذى وصفه بـ"بطله" بسبب سرطان البنكرياس فى 2022، وكتب عبر الإنترنت، "قررت أن أفعل شيئًا خاصًا لأمى هذا العام بمناسبة عيد الميلاد.. لقد مر وقت طويل منذ أن سمعنا صوته.. لذا صنعت لها مقطع فيديو باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعى ليطابق صوته بالضبط"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة independent.



فيليب ووالدته

انتشر مقطع فيديو والدته وهى تتلقى الهدية على "تيك توك" وسرعان ما حصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، وقال ويليت، من سانت لويس بولاية ميسوري، لصحيفة Good Morning America، إن "زوجته، كاساندرا ويليت، كانت أول شخص أعطاه فكرة استخدام الذكاء الاصطناعى الذى يستخدمه فى عمله المهنى لصنع الهدية".

وقال للمذيع: "فى البداية، كنت لا أريد حقًا الخوض فى ذلك، اعتقدت أن الأمر غريب نوعًا ما"، لكنه غير رأيه لاحقًا بعد البحث عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان الآخرون قد جربوا نفس الشيء.

قال ويليت: "الكلمات الأولى التى وضعتها فى البرنامج كانت "مرحبًا يا عزيزتي"، ولا أستطيع أن أخبرك كم مرة سمعت والدى الراحل يقول ذلك فى حياتي، ولهذا السبب كانت الأولى".

@phillipwillett My dad passed away from pancreatic cancer 1.5 years ago. So I decided to do something special for my mom this year for Christmas. It’s been so long since we’ve heard his voice…So I made her a video using an AI software to match his exact voice. The result was absolutely amazing. Here’s how it turned out…. #cancer #cancersucks #cancerfighter #pancreaticcancer #christmasgift #christmastiktok #pancreaticcancerwarrior #cancertok ♬ Lights Are On - Tom Rosenthal