شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس" تخسر تحديًا قانونيًا في ولاية كاليفورنيا.. اعرف تفاصيله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها خسرت تحديا قانونيا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت أن الفشل مرتبط بمنع تطبيق قانون يطلب من المنصة الكشف عن عمليات ضبط المحتوى والتحكم فيه.

قوانين أمريكية ضد "إكس"

قاض أمريكي رفض طلبا من "إكس" لتعليق مؤقت لقانون جديد في كاليفورنيا، يطالب شركات التواصل الاجتماعي بإصدار تقارير نصف سنوية.

وطالبهم بأنها توضح تفاصيل ممارساتهم لضبط المحتوى، وتنفيذ هذه الممارسات، بالإضافة إلى بيانات بشأن المنشورات المرفوضة.

خطاب الكراهية على مواقع التواصل

ويهدف القانون الذي وقعه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في عام 2022، إلى علاج مشكلات مثل خطاب الكراهية والتضليل والتحرش والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما رفعت "إكس" دعوى قضائية ضد الولاية لوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي ودستور ولاية كاليفورنيا.