تكنولوجيا: ‏Android Auto يعرض الآن خلفية هاتفك على شاشة نظام المعلومات والترفيه في سيارتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت ترغب في تغيير خلفية هاتفك من وقت لآخر لإضفاء مظهر جديد عليه، فسوف يسعدك معرفة أن Android Auto يعرض الآن خلفية الشاشة الحالية على نظام المعلومات والترفيه في سيارتك.

سيظهر هذا كخلفية لدرج التطبيق على Android Auto، ويتم ضبطه ليظهر تلقائيًا بشكل افتراضي. ومع ذلك، إذا لم تعجبك هذه الميزة لأي سبب، فسيكون بإمكانك إيقاف تشغيلها في إعدادات Android Auto.

يبدو أنه سيتم طرح الميزة على نطاق واسع جدًا في الوقت الحالي، ولكنها تعمل فقط مع الخلفيات الثابتة. لا يتم دعم الخلفيات الحية وخلفيات Google AI على Pixel 8 وPixel 8 Pro في الوقت الحالي، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم دعمها أم لا.

إذا كانت لديك سيارة تدعم Android Auto ولم تظهر لك هذه الميزة بعد، فتأكد من تحديث تطبيق Android Auto إلى الإصدار الأحدث.

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