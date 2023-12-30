شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا اختباريًا لتكنولوجيات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرًا اصطناعيًا اختباريًا لتكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.



وأطلق القمر الاصطناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" في الساعة 8:13 صباحا بتوقيت بكين ودخل مداره المخطط بنجاح، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 505 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

وفي نفس السياق تستعد الصين لمنافسة ستارلينك من خلال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها، فوفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post، بدأ إنتاج ثاني مجموعة ضخمة من الأقمار الصناعية المنخفضة الأرض في الصين، والتي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، في شنغهاي يوم الأربعاء، وتعكس هذه المبادرة التزام الصين باستكشاف الفرص في صناعة تكنولوجيا الفضاء، وتكثيف المنافسة مع ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.