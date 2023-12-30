شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا اختباريًا لتكنولوجيات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
وأطلق القمر الاصطناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" في الساعة 8:13 صباحا بتوقيت بكين ودخل مداره المخطط بنجاح، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 505 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
وفي نفس السياق تستعد الصين لمنافسة ستارلينك من خلال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها، فوفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post، بدأ إنتاج ثاني مجموعة ضخمة من الأقمار الصناعية المنخفضة الأرض في الصين، والتي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، في شنغهاي يوم الأربعاء، وتعكس هذه المبادرة التزام الصين باستكشاف الفرص في صناعة تكنولوجيا الفضاء، وتكثيف المنافسة مع ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.
ويقع مصنع الإنتاج الرقمي داخل قاعدة G60 Starlink الصناعية، بدعم من حكومة بلدية شنغهاي، وقد حقق إنجازًا بارزًا من خلال إنتاج أول قمر صناعي تجاري له يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته السلطات في منطقة سونغجيانغ.
ووفقًا للتقرير، يهدف المصنع إلى إطلاق وتشغيل ما لا يقل عن 108 أقمار صناعية للخدمات التجارية الأولية بحلول عام 2024، وتتمثل الفكرة في إنشاء سلسلة صناعية شاملة قادرة على المنافسة العالمية بحلول عام 2027، على النحو المبين من قبل حكومة المنطقة.
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