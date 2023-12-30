تكنولوجيا: تسريب مواصفات الجهاز اللوحي الجديد Vivo Pad 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن Vivo تعمل على طراز جديد من الأجهزة اللوحية المتطورة. ومن المتوقع أن يكون الجهاز المعني هو Vivo Pad 3 وقد تم تسريب بعض مواصفاته الرئيسية.

تمت مشاركة التسريب الأخير بواسطة Digital Chat Station، وادعى المصدر أن الجهاز اللوحي القادم مزود بمعالج MediaTek Dimensity 9300.

وأضاف التسريب أيضًا أن الجهاز اللوحي سيحتوي على شاشة طويلة تتميز بزوايا مستديرة في كل زاوية. وبصرف النظر عن هذا، فمن المتوقع أن يتميز الجهاز بأداء محسن وشحن سريع مقارنة بالاصدار السابق.

علاوةً على ذلك، يبدو أن Vivo تخطط أيضًا لإطلاق جهاز لوحي جديد من علامتها التجارية الفرعية iQOO. وبينما لم يتم الكشف عن اسم هذا الجهاز، يدعي التسريب أنه سيحتوي على شاشة كبيرة بحجم 8.8 بوصة.

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