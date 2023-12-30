تكنولوجيا: ظهور عينات كاميرا هاتف OnePlus Ace 3 قبل إطلاقه في 4 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تقوم OnePlus بإطلاق الهاتف الذكي OnePlus Ace 3 في 4 يناير في الصين. ويقال إنه سيتم تغيير اسم الهاتف لاحقًا إلى OnePlus 12R للسوق العالمية.

وقبل الإطلاق المقرر في الصين، قامت الشركة بتقديم عينات الصور لجهاز OnePlus Ace 3. وتكشف الصور عن ألوان طبيعية، مع معالجة ممتازة للضوء والظل.

بالمقارنة مع Ace 2، ينتج Ace 3 صورًا أفضل مع تباين متوازن. وتُنسب هذه التحسينات إلى حد كبير إلى “خوارزمية جودة الصورة فائقة الوضوح” و“خوارزمية صورة الضوء والظل الفائقة“.

ومع ذلك، سيحتوي الهاتف أيضًا على مستشعرات صور جديدة أيضًا. وأشارت تقارير سابقة إلى أن الهاتف سيحتوي على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مصحوبًا بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، اقترحت الشائعات الأولية أيضًا تضمين كاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ولكن يقال إن OnePlus لغت هذه الفكرة.

بصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أن يعرض Ace 3 شاشة BOE X1 8T LTPO بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5K، وتعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ومن المحتمل أن يكون معدل التحديث 120 هرتز.

ومن الداخل، سيتم تشغيل Ace 3 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وسيحتوي على بطارية قوية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن بقوة 100 واط.

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