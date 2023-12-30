شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لزياة عمر بطارية موبايلك الأيفون.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهواتف الذكية في كل مكان ولا غنى عنها إلى حد ما، فمن المكالمات إلى المعاملات المالية، تعد الهواتف الذكية هي المحرك اليومي لجميع الأشياء الأساسية، ومع كثرة المهام التي يتم إنجازها على الهواتف، يصبح عمر البطارية جزءًا مهمًا من الاستخدام اليومي، ولمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتف iPhone الخاص بك، إليك خمس نصائح يمكنك اتباعها:

- تحسين سطوع الشاشة وإعدادات المهلةأحد العوامل الأساسية التي تساهم في استنزاف البطارية هو العرض، اضبط سطوع شاشة جهاز iPhone الخاص بك إلى مستوى مريح لعينيك، ولكن ليس بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، قم بتعديل إعدادات القفل التلقائي أو مهلة الشاشة لضمان عدم تنشيط جهازك دون داعٍ عندما لا يكون قيد الاستخدام، يمكن لهذا التعديل البسيط أن يحافظ على طاقة البطارية بشكل كبير.

- لا تدع الكثير من التطبيقات يتم تحديثها في الخلفيةتقوم العديد من التطبيقات بتحديث المحتوى في الخلفية، مما يستهلك موارد قيمة للبطارية. للحفاظ على الطاقة، قم بتعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية للتطبيقات التي لا تتطلب تحديثات مستمرة، للقيام بذلك، انتقل إلى "الإعدادات"، وحدد "عام"، ثم انقر فوق "تحديث التطبيقات في الخلفية". هنا، يمكنك اختيار إيقاف تشغيل الميزة بالكامل أو تخصيصها لتطبيقات فردية.

- مشاركة الموقع ليست مخصصة للجميعيمكن أن تشكل الخدمات المستندة إلى الموقع استنزافًا كبيرًا لبطارية جهاز iPhone الخاص بك. قم بتقييم التطبيقات التي تحتاج حقًا إلى الوصول إلى موقعك وضبط إعداداتها وفقًا لذلك. توجه إلى "الإعدادات"، ثم اضغط على "الخصوصية"، ثم "خدمات الموقع" لتخصيص الوصول إلى الموقع لكل تطبيق. يمكن أن يؤدي اختيار "أثناء استخدام التطبيق" بدلاً من "دائمًا" إلى إحداث فرق كبير في عمر البطارية.

- اختر Wi-Fi بدلاً من باقة البياناتكلما كان ذلك ممكنًا، اختر شبكة Wi-Fi بدلاً من البيانات الخلوية. تعد الشبكات الخلوية أكثر استهلاكًا للطاقة، لذا فإن الاتصال بشبكة Wi-Fi في المنزل أو العمل أو حتى المقاهي سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية بشكل كبير، تعد الشبكات الخلوية من أكبر الأمور التي تستهلك طاقة البطارية، لذا حاول الاتصال بشبكة Wi-Fi كلما أمكن ذلك.

- انتقل إلى وضع الطاقة المنخفضةعندما تجد أن طاقة البطارية منخفضة وتحتاج إلى إطالة عمر جهاز iPhone الخاص بك، قم بتنشيط وضع الطاقة المنخفضة، حيث تعمل هذه الميزة على تحسين الإعدادات المختلفة، مثل جلب البريد وتحديث التطبيقات في الخلفية والمؤثرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. ما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات" واختيار "البطارية" وتشغيل "وضع الطاقة المنخفضة".