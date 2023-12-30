تكنولوجيا: ‏LG تقدم جهاز CineBeam Qube HU710PB: جهاز عرض أنيق وصغير الحجم بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بفضل تقنية LED/الليزر، أصبح من الممكن الآن إنشاء أجهزة عرض صغيرة الحجم بمستوى سطوع مناسب للاستخدام اليومي. ومع ذلك، بالمقارنة مع أجهزة العرض التقليدية، فإن هذه الاجهزة عادة ما تكون أقل سطوعًا بشكل ملحوظ، مما يعني أن الاستخدام اثناء النهار قد يكون محدود.

ومع ذلك، فأن LG تقدم جهاز CineBeam Qube والذي يقال إن نسبة سطوعه تبلغ 500 لومن ANSI. كما يتم دعم قطري للإسقاط يتراوح بين 50 و120 بوصة ويتم تحديد الحد الأدنى لنسبة الإسقاط بـ 1.2.

تبلغ الدقة الأصلية 3840 × 2160، مما يعني أنه يمكن تشغيل المحتوى عالي الدقة دون فقدان الجودة. وقد تم تحديد نسبة التباين بـ 450.000:1، ويقال إن مساحة الألوان DCI-P3 مغطاة بنسبة 154%.

يقال ايضًا إنه من السهل إعداده بفضل الضبط التلقائي للبصريات، كما أن المقبض مدمج للنقل. وتبلغ أبعاد الجهاز 80 × 135 × 135 ملم ويزن 1.49 كجم فقط، ويمكن أيضًا استخدامه بدون مشغل بفضل نظام webOS 6.0 المثبت.

يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى خدمات بث مثل Netflix و Disney+ و Amazon Prime Video و YouTube، ويوجد أيضًا منفذ HDMI مع eARC و USB من النوع C.

من المفترض أن يكون النقل اللاسلكي لمحتوى الصورة من أجهزة Android و iOS ممكنًا.

لم تعلق LG حتى الآن بشكل محدد على سعر أو توفر CineBeam Qube، ومع ذلك فسيتم تقديم جهاز العرض في حدث CES في لاس فيجاس في الفترة من 9 إلى 12 يناير.

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