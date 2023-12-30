شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Copilot للذكاء الاصطناعي لمستخدمى هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة من تقديم تطبيق Copilot على نظام أندرويد، طرحت Microsoft تطبيقًها للدردشة AI على iOS وiPadOS، حيث إن كلا الإصدارين من التطبيق متاح الآن للتنزيل من متجر تطبيقات Apple.

ويمنحك التطبيق إمكانية الوصول إلى Microsoft Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) ويعمل بشكل مشابه لتطبيق ChatGPT للهاتف المحمول الخاص بـ OpenAI، وبالإضافة إلى السماح لك بطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النصوص، يمكنك أيضًا إنشاء صور من خلال التكامل مع مولد تحويل النص إلى صورة DALL-E3.

وعلى عكس الإصدار المجاني من ChatGPT الذي يقوم بتشغيل GPT-3.5، يتيح لك Copilot الوصول إلى GPT-4، أحدث نموذج لغة كبير (LLM) من OpenAI، دون الحاجة إلى الدفع مقابل الاشتراك.

مع إعادة تسمية Microsoft للعلامة التجارية Bing Chat إلى Copilot، تتجه الشركة نحو تقديم تجربة مستقلة مشابهة لـ ChatGPT، إلى جانب طرح التطبيقات على أجهزة Android وApple، أنشأت Microsoft أيضًا تجربة ويب لـ Copilot منفصلة عن Bing.