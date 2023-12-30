تكنولوجيا: الجيل التالي من Motorola Razr قد يكون هاتف قابل للطي يعمل بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دعا تشين جين، رئيس الأجهزة المحمولة في شركة Lenovo China، عشاق موتورولا للاستعداد لتوديع عام 2023 مع شركته، مع إعطائهم تنبيهًا بشأن ما يمكن توقعه من مجموعة الأجهزة المحمولة لعام 2024 في هذه العملية.

تتكون بعض هذه الترقيات ظاهريًا من الذكاء الاصطناعي. ويؤكد تشين جين الآن أن عام 2024 سيكون العام الذي تصبح فيه أجهزة Motorola عضوة في نظام Lenovo Tianxi AI البيئي (في الصين، على الأقل)، مما يشير إلى أن الجيل القادم من الهواتف الذكية سيحتوي على المعالج المحدث اللازم للقيام بذلك.

ووفقًا لذلك، قد يعني هذا أيضًا أن الجيل التالي من Razr Plus (أو Razr 40 Ultra) من المقرر أن يكون مدعومًا بمنصة Snapdragon 8 Gen 3 المتطورة.

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