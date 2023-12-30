تكنولوجيا: شاشات MyView 4K الجديدة من LG أداءً ثلاثيًا مع نظام webOS المدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمتلك معظم الناس شاشات حواسب وأجهزة تلفازات في منازلهم، وفي 99% من الحالات، تكون هذه الأجهزة منفصلة. ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لاستخدام أجهزة التلفاز كشاشات، وتميل LG إلى هذا الاتجاه بشكل كبير مع المجموعة الجديدة من شاشات LG MyView الذكية.

تحتوي مجموعة MyView على شاشات بحجم 32 بوصة ودقة (3840 × 2160) مع معدلات تحديث تبلغ 60 هرتز. بمعنى آخر، فهي تشمل مجموعة قياسية جدًا من المواصفات مع 4K.

علاوةً على ذلك، تحتوي مجموعة MyView أيضًا على دعم Wi-Fi وBluetooth، ونظام webOS بالداخل، وجهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام.

وبشكل أساسي، يسمح هذا لمجموعة MyView بأداء ثلاث مهام مختلفة:

شاشة حواسب قياسية مزودة بوصلة HDMI أو اتصال لاسلكي بجهاز حاسب شخصي أو حاسب محمول.

تلفاز يدعم تطبيقات الترفيه مثل Netflix و Apple TV Plus و Plex وغيرها .

جهاز إنتاجي لا يحتاج إلى جهاز حاسب بفضل التطبيقات المضمنة مثل Microsoft 365 وتقويم جوجل .

بالطبع، سيمنع معدل التحديث 60 هرتز هذا من تحديد جميع المربعات التي قد تحتاجها من الشاشة، حيث أن 60 هرتز لايكفي لمعظم اللاعبين الجادين. ومع ذلك، بالنسبة لشخص يريد شاشة متعددة الاستخدامات تتيح له القيام بعمل سريع بدون جهاز حاسب محمول أو العمل كبديل للتلفاز في حالة الضرورة، فأن مجموعة LG MyView مناسبة تمامًا.

لم تقوم LG بالكشف عن مدى توفر مجموعة MyView الجديدة. ومع ذلك، فقد ذكرت أنك ستتمكن من شرائها مباشرة من LG وأن السعر سيكون 599 دولارًا للطراز الأعلى و499 دولارًا للطرازين الآخرين.

من المحتمل أن نعلم المزيد عن الشاشات في حدث CES 2024.

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