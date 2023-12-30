شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء يمكنك القيام بها لزيادة مساحة التخزين فى هاتفك الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الأشخاص على الهواتف الذكية ليس فقط للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن أيضًا للوصول إلى التطبيقات والخدمات بما في ذلك منصات الوسائط الاجتماعية والوصول إلى التطبيقات والتقاط الكثير من الصور، ما يستهلك مساحة تخزينية ومن الشائع رؤية مطالبات منتظمة حول امتلاء مساحة التخزين طوال الوقت.

فيما يلي خمسة أشياء يمكنك القيام بها لتحرير بعض مساحة التخزين في هاتفك:

حذف التطبيقات غير الضرورية

ابدأ بتصفية جهازك من التطبيقات غير المستخدمة أو التي نادرًا ما تستخدم، قم بالاطلاع على قائمة التطبيقات الخاصة بك وحدد التطبيقات التي لم تعد تخدم أي غرض، كذلك إزالتها عن طريق إلغاء التثبيت لاستعادة مساحة التخزين القيمة على الفور، بالإضافة إلى ذلك، فكر في البدائل التي تقدم وظائف مماثلة ولكنها تشغل مساحة أقل.

مسح البيانات المخزنة مؤقتًا

مع مرور الوقت تتراكم التطبيقات البيانات المخزنة مؤقتًا والتي يمكن أن تستهلك جزءًا كبيرًا من مساحة التخزين لديك، حيث تم تصميم هذه الملفات المؤقتة لتحسين أداء التطبيق، ولكنها قد تشغل أيضًا مساحة غير ضرورية، توجه إلى إعدادات جهازك، وحدد موقع قسم "التخزين" أو "إدارة التخزين"، وقم بمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، كذلك يمكن لهذه الخطوة البسيطة تحرير عدة ميغابايت أو حتى جيجابايت من مساحة التخزين.

نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى السحابة

غالبًا ما تشكل ملفات الوسائط، وخاصة الصور ومقاطع الفيديو، جزءًا كبيرًا من مساحة تخزين جهازك، بدلاً من تخزينها محليًا، فكر في استخدام الخدمات السحابية مثل Google Photos أو iCloud لعمل نسخة احتياطية من الوسائط الخاصة بك، فبمجرد تحميلها يمكنك حذفها بأمان من جهازك، مما يضمن تخزين ذكرياتك الثمينة بشكل آمن مع توفير مساحة أكبر على هاتفك الذكي.

إدارة التنزيلات والملفات

قم بمراجعة مجلد التنزيل ومدير الملفات بانتظام لتحديد الملفات غير الضرورية وحذفها، يتضمن ذلك المستندات وملفات PDF والتنزيلات المتنوعة التي قد تراكمت بمرور الوقت، كذلك كن حذرًا حتى لا تحذف ملفات النظام المهمة، ولكن إزالة البيانات الزائدة يمكن أن تحسن بشكل كبير حالة تخزين هاتفك الذكي.

تحسين إعدادات التطبيق

تقدم بعض التطبيقات إعدادات تسمح لك بالتحكم في كمية البيانات التي تخزنها على جهازك، لذلك انتقل إلى إعدادات التطبيقات الفردية وتحقق من الخيارات مثل المحتوى غير المتصل بالإنترنت أو جودة التنزيل أو حجم ذاكرة التخزين المؤقت، كما يمكن أن يساعد ضبط هذه الإعدادات في تقليل مقدار مساحة التخزين التي يستهلكها التطبيق دون التضحية بالوظائف الأساسية.